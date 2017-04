Accident rutier la Milisauti. Trei persoane au fost ranite

Un tanar de 21 de ani, din municipiul Radauti, s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Accident rutier cu trei victime. Joi, in jurul orei 23.30, un tanar de 21 de ani, din municipiul Radauti, in timp ce conducea autoturismul, in orasul Milisauti, din directia municipiul Radauti spre municipiul Suceava, intr- o curba spre stanga, din cauza neadaptarii vitezei la drumul acoperit cu zapada, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu autoturismul, care era condus regulamentar din sens opus de un tanar de 23 de ani, din municipiul Falticeni. In urma impactului cei doi soferi au fost raniti dar si o pasagera din autoturismul condus de tanarul de 23 de ani. Conducatorii auto a fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care li s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de "vatamare corporala din culpa".