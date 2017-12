Accident rutier la Milisauti. Un tanar a fost ranit FOTO

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident rutier joi, in jurul orei 13.00, in interiorul orasului Milisauti. In timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, un tanar de 23 de ani, din comuna Arbore, nu a pastrat distanta suficienta fata de autoutilitara condusa de un barbat de 50 de ani, din municipiul Bacau, care circula in fata sa, in aceeasi directie de mers, intrand in coliziune fata spate cu aceasta. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a unui tanar de 27 de ani, din comuna Arbore, pasager in autoturismul condus de tanarul de 23 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.