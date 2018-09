Accident rutier la Paltinoasa. Un motociclist a fost ranit

Un motociclist a fost ranit dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 11.30, pe DN 17, in dreptul intersectiei cu drumul forestier Paraul Negru, in afara localitatii Paltinoasa. Un tanar de 25 de ani, din comuna Hantesti, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba la dreapta si nepastrarii unei distante suficiente in mers fata de autovehiculul din fata sa, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de catre un barbat de 29 ani, din municipiul Suceava, care se deplasa in aceeasi directie de mers si care oprise aproape de axul drumului pentru a efectua virajul la stanga spre drumul forestier. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a motociclistului. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri, dupa care li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.