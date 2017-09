Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Accident rutier pe E 85, in Patrauti, duminica, in jurul orei 11.00. O persoana a fost ranita dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. La fata locului a intervenit modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava. Victima a fost transportata la Unitatea de Primire Urgenta a Spitalului Judetean Suceava.