Accident rutier la Poiana Micului. Un sofer baut s-a izbit cu masina intr-un podet FOTO

Tanarul in varsta de 24 de ani, din comuna Sadova, avea o alcoolemie de 0,39 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier la Poiana Micului. Duminica, in jurul orei 19.45, un tanar de 24 de ani, din comuna Sadova, in timp ce conducea autoturismul marca Audi, pe DJ 177, in localitatea Poiana Micului, comuna Manastirea Humorului, avand directia de deplasare dinspre satul Poiana Micului spre orasul Gura Humorului, la un moment dat, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat in coliziune cu un podet, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a trei persoane. Un tanar de 19 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, pasager pe scaunul din dreapta spate, a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta. Celelalte doua persoane implicate in accident au fost monitorizate si stabilizate de catre echipajul SMURD, refuzand transportul la spital. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,39 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiindu-i recoltate si probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal.