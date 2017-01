Accident rutier la Poiana Stampei. Unul dintre soferi era baut

Tanarul de 25 de ani avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier la Poiana Stampei. Duminica, ora 23.06, Sectia 15 Politie Rurala Vatra Dornei, a fost sesizata despre faptul ca, pe DN 17, in comuna Poiana Stampei, a avut loc un eveniment soldat cu pagube materiale, insa cei doi conducatori auto nu s-au inteles la incheierea constatarii amiabile.Politistii deplasati la fata locului, au identificat cele doua autoturisme si pe conducatorii auto, un tanar de 25 de ani, din comuna Bunesti si un localnic de 36 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tanarul de 25 de ani si de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului de 36 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.