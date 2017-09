In urma accidentului soferita care a provocat accidentul a fost ranita.

Accident rutier la Pojorata, dupa o depasire neregulamentara. In timp ce conducea autoturismul, vineri dimieata, pe DN 17, in localitatea Pojorata, o femeie de 30 de ani, din municipiul Radauti, a efectuat o manevra de depasire neregulamentara in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa" si nu s-a asigurat corespunzator la revenirea pe banda initiala de mers, moment in care, a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar in aceeasi directie de mers, de un barbat de 39 de ani, din judetul Sibiu. Accidentul a fost sesizat initial ca fiind cu pagube materiale, insa ulterior, la fata locului a ajuns un echipaj al ambulantei, care i-a acordat primul ajutor conducatoarei auto de 30 de ani, aceasta refuzand transportul la spital. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.