Accident rutier la Preutesti. Un sofer a intrat cu autoutilitara intr-un gard din beton

Accident rutier luni, in jurul orei 13.20, pe raza comunei Preutesti.Un sofer a intrat cu autoutilitara intr-un gard din beton. In timp ce conducea autoutilitara la intersectia DJ 208, cu DC Basarabi, un barbat de 34 de ani din judetul Botosani, a franat brusc pentru a evita impactul cu un autovehicul care a intrat pe drumul judetean din dreapta sa, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu gardul din beton al unui imobil.Din accident, a rezultat ranirea a conducatorului auto.Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe bilogice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.