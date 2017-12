Accident rutier la Radauti din cauza unui sofer care a intrat in intersectie fara sa acorde prioritate FOTO

In urma accidentului o femeie de 52 de ani, din municipiul Radauti, a fost ranita.

Accident rutier din cauza unui sofer care a intrat in intersectie fara sa acorde prioritate. Miercuri dimineata, un tanar de 21 de ani, din municipiul Suceava, conducea autoutilitara marca VW pe strada Dragos Voda din municipiul Radauti. In momentul in care a ajuns la intersectia strazii Dragos Voda cu strada Iancu Flondor, acesta nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire" si a patruns in intersectie fara sa acorde prioritate de trecere autoturismului marca Skoda Fabia condus regulamentar( pe artera prioritara) de un barbat de 53 ani din municipiul Radauti, cele doua autoturisme intrand in coliziune. In urma impactului o femeie de 52 ani din Radauti, pasagera pe scaunul din dreapta fata in autoturismul Skoda, a fost ranita. Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti. Conducatorii auto a fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.