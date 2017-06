Accident rutier la Sadova. O autoutilitara a intrat in coliziune frontala cu un autoturism

Barbatul de 60 de ani, din comuna Sadova, s-a ales cu dosar penal.

O autoutilitara a intrat in coliziune frontala cu un autoturism. Miercuri, ora 18.10, in timp ce conducea autoutilitara pe DC 88 din directia Campulung Moldovenesc spre comuna Sadova, un barbat de 60 de ani din comuna Sadova, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire, fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune frontala, cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un tanar de 18 ani din comuna Vama.Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului autoutilitarei, care a fost transportat cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tanarul de 18 ani si de 0,22 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 60 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.