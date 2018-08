Accident rutier la Sadova. O familie intreaga a fost ranita

Accident rutier pe DN 17 A, pe raza localitatii Sadova, vineri dupa-amiaza. Un tanar de 23 de ani, din comuna Fratautii Vechi, sat Maneuti, in timp ce conducea autoturismul, avand directia de deplasare DN 17 spre comuna Vatra Moldovitei, ajuns in dreptul intersectiei cu DC 88 a patruns pe contrasens intrand in coliziune stanga fata cu autovehiculul condus de o femeie de 26 ani, din municipiul Radauti, care circula din sens opus. In urma producerii accidentului, soferita, sotul acesteia de 28 ani si copilul acestora de doi ani, au suferit leziuni usoare. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care le-a fost recoltata cate o proba biologica de sange in vederea determinarii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.