Accident rutier la Salcea. Un sofer a ajuns cu masina intr-un gard, in urma unei depasiri neregulamentare FOTO

Un sofer a ajuns cu masina intr-un gard, in urma unei depasiri neregulamentare. Duminica, ora 11.35, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29A, in interiorul orasului Salcea, pe fondul efectuarii manevrei neregulamentare de depasire a unei coloane de autoturisme, in zona indicatorului "Depasirea Interzisa" si a marcajului rutier continuu, un barbat de 62 de ani din comuna Veresti a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat intrat in coliziune cu gardul unui imobi. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.