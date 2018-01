Accident rutier la Scheia. O persoana a fost ranita si doua autovehicule avariate FOTO

Accident rutier la Scheia. Sambata, in jurul orei 07.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe strada Humorului din comuna Scheia, pe un sector de drum cu circulatia in sens unic, un tanar de 25 de ani, din municipiul Suceava, nu a adaptat viteza si nu a pastrat distanta regulamentara in mers, intrand in coliziune fata spate cu autoutilitara condusa de un tanar de 20 de ani, din aceeasi localitate, pe care a proiectat-o in gardul unei societati comerciale din zona. In urma accidentului, conducatorul auto de 20 de ani a suferit leziuni, fiind transportat cu ambulanta la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.