Accident rutier la Siret. O persoana a ajuns a spital

Accident rutier la Siret. Duminica, in jurul orei 20.00, in timp ce conducea autoturismul pe DE 85, din orasul Siret, un localnic de 34 de ani, a efectuat o manevra de depasire, iar la revenirea pe banda intai de circulatie, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un ansamblu auto care stationa pe partea dreapta a partii carosabile. Din accident, a rezultat ranirea a conducatorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.