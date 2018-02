Accident rutier la Straja. O adolescenta a fost ranita FOTO

Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accidentr rutier pe raza comunei Straja. Luni, in jurul orei 14.00, in timp ce conducea autoturismul marca VW Passat pe DJ 209 G, pe raza comunei Straja, un barbat de 28 de ani din judetul Botosani, intr-o curba la dreapta, nu a pastrat distanta corespunzatoare in mers fata de autoturismul marca VW Golf, condus in fata sa de un barbat de 57 de ani din comuna Straja si a intrat in coliziunea cu acesta. Cele doua autoturisme au ajuns in sant. In urma accidentului, a rezultat ranirea unei adolescente de 15 ani din judetul Botosani, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 28 de ani. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.