Accident rutier la Stulpicani. Un sofer s-a izbit cu masina intr-un podet

Victima a fost transportata la spital.

Accident rutier cu o victima pe DJ 177 A, pe raza localitatii Stulpicani, vineri dupa amiaza. Un localnic de 27 de ani, s-a angajat in depasirea autoturismului condus de un tanar de 22 de ani din aceeasi localitate, care efectua un viraj la stanga fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune cu acesta, dupa care, s-a izbit intr-un capat de podet.

In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatorului auto de 27 de ani, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vinovati de producerea evenimentului rutier se fac atat conducatorul auto de 22 de ani, care nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stanga, cat si conducatorul auto de 27 de ani care nu a adaptat viteza la conditiile de drum. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.