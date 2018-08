Accident rutier la Vadu Moldovei. Un autoturism a intrat intr-un copac. O persoana a ramas incarcerata

Accident rutier in noaptea de duminica spre luni, pe DN 2, pe raza localitatii Vadu Moldovei. Un autoturism in care se aflau patru persoane a intrat intr-un copac. In urma impactului una dintre persoanele din masina a ramas incarcerata. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD B2, precum si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava. Victima incarcerata a fost extrasa de catre pompieri, iar dupa evaluarea medicala, doar doua dintre cele patru persoane au fost ransportate la Centrul de Primiri Urgente Falticeni. Acestea erau constiente si cooperante. Celelalte doua persoane au refuzat transportul la spital. La volan se afla un tanar de 26 de ani, din comuna Ciprian Porumbescu. In timp ce conducea autorurismul marca audi AA, a adormit la volan, a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu un copac.