Accident rutier la Vama din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier la Vama. Duminica, ora 16.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Vama, ajuns in intersectia cu strada Molidului, un barbat de 65 de ani, din municipiul Bucuresti, s-a angajat in efectuarea manevrei de schimbare a directiei de mers spre stanga, fara sa se asigure corespunzator si fara sa acorde prioritate de trecere, moment in care, a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un tanar de 27 de ani, din municipiul Suceava. In urma impactului, a rezultat ranirea unei femei de 67 de ani din municipiul Bucuresti, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 65 de ani si vatamarea usoara a unui barbat de 29 de ani, din comuna Scheia, pasager in autoturismul care circula regulamentar si care, a refuzat deplasarea la spital. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.