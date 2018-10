Accident rutier la Vama. Beat la volan, un cetatean francez a intrat cu masina intr-un gard, dupa care s-a rasturnat

In urma accidentului un barbat de 41 de ani, din orasul Gura Humorului, pasager in autoturism, a fost ranit.

Beat la volan, un sofer a intrat cu masina intr-un gard, dupa care s-a rasturnat. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 18.00, pe DJ 176, din comuna Vama. Un barbat de 62 de ani, cetatean francez cu resedinta in Romania, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil, dupa care s-a rasturnat. Din accident a resultat a rezultat ranirea unui barbat de 41 de ani, din orasul Gura Humorului, pasager in autoturism. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.