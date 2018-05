Accident rutier la Vama. Impact frontal intre doua autoturisme, cu trei victime FOTO

Accident rutier sambata, in jurul orei 13.00, pe raza comunei Vama. Trei persoane au ajuns la spital in urma unui impact frontal intre doua autoturisme. Un barbat de 29 de ani, din comuna Vatra Moldovitei, in timp ce conducea autoturismul marca Audi A3, din directia de mers comuna Frumosu spre comuna Vama, la un moment dat, ajuns in intersectia drumului judetean cu strada Petru Rares, in apropierea unei societati comerciale, a efectuat o manevra de schimbare a directiei de mers spre stanga, cel mai probabil pentru a patrunde in interiorul societatii, ocazie cu care nu s-a asigurat corespunzator si nu a acordat prioritate de trecere autoturismului BMW condus din directia opusa de un tanar de 24 de ani, din comuna Frumosu, cele doua autovehicule intrand in coliziune frontala.In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a celor doi conducatori auto si a unui tanar de 27 de ani, din comuna Frumosu, pasager in autoturismul BMW. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, cu modulul SMURD, o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta B2 si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean. Ranitii au primit ingrijiri medicale la fata locului, dupa care au fost transportati la Centrul de Primire Urgente al Spitalului din Campulung Moldovenesc, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri.