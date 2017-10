Accident rutier la Vama. Trei raniti dupa ce o masina s-a izbit violent de un parapet

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Trei raniti dupa ce o masina s-a izbit violent de un parapet. Accidentul a avut loc, luni dupa-amiaza, pe DN 17, pe raza comunei Vama. Un barbat de 52 de ani, din comuna Putna, in timp ce conducea autoturismul, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune cu parapetul metalic de pe marginea drumului.Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto, a unei femei de 32 de ani si a unui barbat de 35 de ani, ambii din comuna Putna, pasageri in autoturism, care au fost transportati cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale, primii doi, fiind ulterior externati. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosr penal, ce va fi solutionat procedural.