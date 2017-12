Accident rutier la Vama. Un barbat a patruns cu masina pe contrasens si a intrat in coliziune cu o autoutilitara

In urma impactului o femeie de 48 de ani a fost ranita.

Un barbat a ajuns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o autoutilitara. In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 00.55, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, din comuna Vama, un barbat de 54 de ani, din comuna Cacica, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa moment in care a derapat, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara cu semiremorca condusa regulamentar de un barbat de 47 de ani, din comuna Slatina. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a sotiei conducatorului auto vinovat de producerea accidentului, o femeie de 48 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.