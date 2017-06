Accident rutier la Vatra Moldovitei. Un barbat de 72 de ani si-a pierdut viata

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Biciclist accidentat mortal in Vatra Modovitei. In timp ce conducea autoutilitara pe DN 17A, pe raza comunei Vatra Moldovitei, luni, in jurul orei 15.00, un localnic de 39 de ani, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a bicicletei conduse de un barbat de 72 de ani din aceeasi localitate. Potrivit politistilor, in momentul depasirii, biciclistul s-a dezechilibrat spre stanga si s-a lovit de autoutilitara, dupa care, a fost proiectat pe carosabil.Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, in jurul orei 17.00, a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.