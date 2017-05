Accident rutier la Vicovu de Jos. Un tanar bagat in spital de un adolescent fara permis de conducere

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, ce va fi solutionat procedural.

Un adolescent s-a urcat la volan si a provocat un accident. Luni, ora 20.10, in timp ce conducea autoturismul, pe DN 2H, in interiorul localitatii Vicovu de Jos, un localnic de 19 ani, a fost tamponat de un autoturism inmatriculat in strainatate, care circula din sens opus si care, a patruns pe contrasens. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 19 ani care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma investigatiilor efectuate de politistii, conducatorul auto vinovat de producerea accidentului a fost identificat ca fiind un adolescent de 16 ani din orasul Vicovu de Sus. Baiatul a fost condus la sediul Politiei municipiului Radauti, recunoscand fapta comisa, ocazie cu care, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului" si "conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.