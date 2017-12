Accident rutier la Vicovu de Sus dupa ce un tanar s-a angajat intr-o depasire neregulamentara FOTO

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier la Vicovu de Sus dupa ce un tanar s-a angajat intr-o depasire neregulamentara. Luni, in jurul orie 17.00, un tanar de 21 de ani, din comuna Putna, conducea autoturismul marca VW Sharan, pe D.N 2 H din directia comunei Putna spre localitatea Bivolarie. La un moment dat, dupa o curba usoara la dreapta, tanarul a inceput manevra de depasire in mod neregulamentar a unui atelaj hipo, pe un sector de drum cu marcaj longitudinal continuu si aflat sub incidenta indicatorului cu semnificatia "Depasirea interzisa" patrunzand pe sensul opus de mers si acrosand frontal autoutilitara marca IVECO. La volanul autoutilitarei se afla un barbat de 51 de ani, din judetul Iasi. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara tanarului si grava a mamei acestuia, pasagera in autoturismul VW Sharan. Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Radauti. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.