Accident rutier la Vicovu de Sus. O soferita a dat cu masina peste doi biciclisti

Victimele au fost transportate la spital.

Accident rutier pe strada Stefan cel Mare, pe raza localitatii Vicovu de Sus, duminica seara. O femeie de 44 de ani, din comuna Marginea, la punerea in miscare a autoturismului, a surprins si accidentat o femeie de 27 de ani si un barbat de 29 de ani, ambii din municipiul Suceava, care se deplasau pe biciclete in mod regulamentar. Din accident a rezultat ranirea biciclistilor. Cele doua victime au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Toti cei trei participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.