Accident rutier la Vicovu de Sus. Un sofer a adormit la volan si a intrat cu masina intr-un podet FOTO

Accident rutier pe raza localitatii Vicovu de Sus. Sambata, in jurul orei 18.00, un barbat de 49 de ani, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul marca VW Passat, a adormit la volan si parasind carosabilul a intrat in coliziune frontala cu un cap de podet. In urma accidentului conducatorul auto a fost ranit si a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.