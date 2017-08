Accident rutier la Zvoristea. Un sofer a ajuns cu masina in sant

In urma accidentului soferul a fost ranit.

Accident rutier la Zvoristea. Marti, in jurul orei 14.39, un barbat 59 ani, din municipiul Dorohoi, judetul Botosani, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 29 A, in localitatea Zvoristea a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, ulterior intrand in santul aflat pe partea stanga a directiei de deplasare. In urma accidentului soferul a fost ranit. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, iar ulterior i s-a recoltat o proba biologica de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.