Accident rutier la iesire din Cumparatura spre Bunesti. Un sofer s-a rasturnat cu masina VIDEO

Accident rutier vineri, in jurul orei 14.00, la iesire din Cumparatura spre Bunesti. Potrivit politistilor, un barbat 54 de ani, din orasul Dolhasca, in timp ce conducea autovehiculul pe DN2, avand directia de deplasare dinspre municipiul Falticeni spre municipiul Suceava, pe fondul neadaptarii vitezei de mers la conditiile de drum, a pierdut controlul autovehiculului si a parasit partea carosabila, dupa impactul cu santul din partea dreapta a drumului, pe sensul sau de deplasare. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului autoturismului. Acesta a refuzat sub semnatura deplasarea la Spitalul Judetean Suceava pentru investigatii amanuntite. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul a declarat ca a pierdut controlul asupra directiei de mers dupa ce a incercat sa evite impactul cu un autovehicul care a patruns pe sensul lui de mers. Potrivit soferilor, in zona respectiva au loc foarte des accidente rutiere pentru ca este varf de rampa, fara vizibilitate iar din doua benzi de circulatie se face una. Acestia se plang ca acolo nu sunt parapeti de protectie si ca in ultima perioada au avut loc mai multe accidente rutiere asemanatoare. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".