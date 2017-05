Accident rutier la iesire din Suceava spre Patrauti. Un autoturism a fost proiectat intr-un parapet VIDEO

Accident rutier luni, in jurul orei 11.30, pe DN2, la iesire din Suceava spre Patrauti. Un sofer, in varsta de 38 de ani, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoutilitara marca Mercedes Sprinter, din directia Patrauti spre Suceava, nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune cu un autoturism Audi A4, condus de o tanara, in varsta de 21 de ani, din sat Danila, comuna Darmanesti. In urma impactului autoturismul Audi a fost proiectat intr-un parapet. In acest autoturism se aflau patru persoane, printre care si un baietel. Toate cele patru persoane au fost transportate cu doua module SMURD si o ambulanta SAJ la Spitalul Judetean Suceava. Cel mai grav a fost ranit un barbat de 42 de ani, pasager pe scaunul din dreapta fata in Audi. Acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral si unul toraco-abdominal. Baietelul in varsta de un an a fost diagnosticat cu contuzie latero-abdominala dreapta si contuzie de bazin. Acesta a ramas internat in sectia de Chirurgie Infantila. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.