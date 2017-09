In urma accidentului o femeie de 33 de ani a fost ranita.

Accident rutier pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, joi dimineata. In timp ce conducea autoturismul, o tanara de 26 de ani din comuna Scheia nu a pastrat o distanta suficienta in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de o femeie de 33 de ani din municipiul Suceava, pe care l-a proiectat intr-un alt autovehicul aflat in coloana, al carui conducator a plecat de la fata locului. In urma accidentului, conducatoarea auto de 33 de ani a suferit leziuni usoare, fiind transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cele doua conducatoare auto au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.