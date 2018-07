Accident rutier pe raza comunei Crucea, produs din cauza vitezei

In urma accidentului un barbat de 60 de ani, din judetul Neamt, a fost ranit.

Accident rutier, produs din cauza vitezei. Evenimentul rutier a avut loc luni, in jurul orei 19.20, pe DN 17 B, pe raza comunei Crucea. Un barbat de 60 de ani, din judetul Neamt, in timp ce conduceea autoturismul, pe fondul vitezei neadaptate la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului, intrand pe sensul opus de circulatie si a parasit partea carosabila. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.