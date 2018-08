Accident rutier pe raza comunei Satu Mare. O tanara a fost ranita FOTO

Accident rutier vineri dupa amiaza, pe DC neclasificat, din comuna Satu Mare. O tanara de 22 de ani, din comuna Satu Mare, in timp ce conducea autoturismul marca Ford Focus, intr-o curba la dreapta, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, a patruns pe sensul opus de mers. Pe contrasens, masina tinerei a acrosat autoturismul marva Volvo, care circula regulamentar din sensul opus, fiind condus de un tanar de 25 de ani, din localitatea Badeuti. In urma accidentului tanara a fost ranita si a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti pentru ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care la spital li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.