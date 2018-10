Accident rutier pe raza localitatii Ciocanesti provocat de un sofer beat. In urma evenimentului rutier o persoana a fost ranita. Luni dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe DN 18, pe fondul consumului de alcool si a vitezei neadaptate la conditiile de drum, un barbat de 31 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a efectuat manevra de depasire a autoturismului condus regulamentar de un barbat de 57 de ani, din judetul Gorj, pe care l-a acrosat, iar in urma impactului, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un arbore de pe marginea drumului. In urma accidentului, a rezultat ranirea unui barbat de 41 de ani, din comuna Dorna Arini, pasager in autoturismul condus de barbatul de 31 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 57 de ani si de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru barbatul de 31 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal.