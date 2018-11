Accident rutier pe raza localitatii Forasti provocat de un sofer cu o alcoolemie de 1,20

Accident rutier pe DN2, pe raza comunei Forasti, miercuri seara. Un barbat de 51 de ani, din comuna Draguseni, in timp ce conducea autoturismul, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, si intr-o curba a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un localnic de 25 de ani.

Din accident, a rezultat ranirea barbatului de 51 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul barbatului de 25 de ani si de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru celalalt conducator auto, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Barbatul vinovat de producerea accidentului rutier s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".