In urma accidentului o tanara a fost ranita.

Accident rutier marti dimineata, in jurul orei 10.30, pe raza localitatii Horodnic de Jos. Autoturismul condus de o soferita a intrat in santul de pe marginea drumului si s-a izbit intr-un podet de beton. In urma impactului tanara a fost ranita. La fata locului a ajuns un echipaj medical care i-a acordat ingrijiri medicale.