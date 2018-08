Accident rutier pe raza localitatii Marginea. Un copil de 11 ani care se plimba cu bicicleta a fost lovit de o masina FOTO

Intr-o singura zi un copil de 11 ani si o tanara de 18 ani au fost victime ale accidentelor rutiere, pe raza localitatii Marginea.

Accident rutier pe DJ 209 K, pe raza comunei Marginea, miercuri dimineata. O soferita de 46 de ani, din comuna Volovat, a lovit cu autoturismul un copil care se plimba cu bicicleta. Soferita in timp ce conducea autoturismul a observat ca de pe drumul comunal a patruns pe drumul judetean un minor ce se deplasa pe bicicleta. Acesta si-a continuat deplasare spre centrul comunei Marginea pe sensul opus de mers, iar in momentul in care a observat autoturismul a facut virajul spre dreapta pentru a intra pe sensul regulamentar de mers. In acel moment, soferita a franat pentru a evita impactul si a tras stanga de volan, dar a intrat in coliziune cu bicicleta pe care se afla baiatul de 11 ani, localnic. In urma coliziunii minorul a fost ranit. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care la spital i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Tot miercuri, in urul orei 14.00, a mai avut loc un accident rutier pe raza comunei Marginea. Doua tinere, ambele de 18 ani, din comuna Marginea, aflate pe biciclete, s-au angajat in traversarea unei treceri de pietoni, moment in care, una dintre acestea a fost surprinsa si accidentata de un autoturism al carui conducator auto a plecat de la fata locului. Politistii au reusit sa dea de sofer pe raza localitatii Clit, fiind vorba despre un tanar de 26 de ani, din comuna Marginea. Acesta si-a recunoscut fapta si a declarat faptul ca s-a speriat, motiv pentru care, a parasit locul accidentului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de vatamare din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei.