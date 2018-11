Accident rutier pe raza localitatii Radaseni, vineri, in jurul orei 12.00. Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe cupola, pe partea carosabila. La fata locului au intervenit modulul SMURD(cu o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD) si doua echipaje SAJ. Victimele au fost transportate la spital.

Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.