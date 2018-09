Accident rutier pe raza localitatii Vicovu de Sus. Un tanar s-a izbit violent cu masina intr-un podet FOTO

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au stabilit faptul ca, barbatul figureaza cu permisul de conducere "retinut", neavand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania.

Accident rutier grav pe strada Calea Bucovinei, din orasul Vicovu de Sus, vineri dupa-amiaza. Un localnic de 25 de ani, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate, cu volan pe partea dreapta, intr-o succesiune de curbe, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un podet de acces din fata unui imobil. In urma impactului violent, conducatorul auto a ramas incarcerat. Acesta a fost extras dintre fiarele contorsionate ale masinii de catre pompieri si transportat la spital. Din cauza leziunilor suferite, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au stabilit faptul ca, barbatul figureaza cu permisul de conducere "retinut", neavand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".