Accident rutier pe raza localitatii Volovat. O persoana a fost ranita

Accident rutier pe DJ 178 C, din comuna Volovat. O masina a fost acrosata de o caruta desprinsa de autoutilitara care o tracta. Luni, in jurul orei 18.30, in timp ce conducea autoutilitara ce tracta un atelaj hipo, un barbat de 44 de ani, din comuna Dornesti, a acrosat autoturismul condus regulamentar de un localnic de 39 de ani, intrucat, la efectuarea unui viraj la stanga, atelajul tractat s-a desprins de autoutilitara. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 39 de ani. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.