Accident rutier pe raza municipiului Falticeni. Un sofer a intrat cu masina intr-un stalp FOTO

Accident rutier pe strada Sucevei, din municipiul Falticeni, luni dimineata. Un sofer a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat cu masina intr-un stalp. In urma impactului acesta a fost ranit si a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. "In jurul orelor 07.00, dispeceratul Politiei Locale a fost sesizat de catre un cetatean, ca pe strada Sucevei a avut loc un accident rutier soldat cu o victima. Ajunsi la fata locului, politistii locali au gasit o persoana de sex masculin in afara autoturismului implicat in accident, acesta fiind conducatorul auto, care prezenta dureri la nivelul picioarelor si spatelui. Echipajul politiei locale i-a acordat victimei primul ajutor pana la sosirea cadrelor medicale", au precizat reprezintantii Politiei Locale Falticeni.

La fata locului s-au deplasat si politistii din cadrul Biroului Rutier a Politiei Municipiului Falticeni. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.