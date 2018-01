Accident rutier produs de un sofer beat, la Voitinel

Barbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier produs de un sofer beat. Marti, ora 21.00, un barbat de 58 ani, din comuna Voitinel, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178 F, pe raza localitatii de domiciliu, comuna Voitinel, a efectuat o manevra de depasire a unor autoturisme parcate pe marginea drumului, fara a se asigura corespunzator, ocazie cu care a acrosat autoturismul condus din sens opus de un localnic. In urma impactului nu au rezultat victime omenesti, ci numai pagube materiale, fiind avariate usor cele doua autoturisme. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto care circula regulamentar, iar in cazul barbatului de 58 de ani, rezultatul a fost de 1.03 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".