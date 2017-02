Accident rutier provocat de un sofer beat, la Radauti

Barbatul de 49 de ani, din municipiul Suceava, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Accident rutier provocat de un sofer beat. Luni, in jurul orei 21.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Podurilor din municipiul Radauti, ajungand la intersectie cu strada Andronic Motrescu, un localnic de 49 de ani, nu a acordat prioritate de trecere, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe drumul prioritar de un barbat de 38 de ani, din aceeasi localitate. In urma impactului, nu au rezultat victime, ci doar avarierea celor doua autoturisme. Conducatorul auto de 38 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar barbatul de 49 de ani, care prezenta halena alcoolica, a refuzat sa fie testat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, in prezenta medicului de garda, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuz de recoltare a probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.