Accident spectaculos la Draguseni, cu doi raniti. Una din masini s-a rasturnat intr-un sant VIDEO Galerie Foto

O soferita s-a angajat in depasirea unui autovehicul, desi din sens opus venea un alt autoturism.

Accident rutier cu doua victime, luni dimineata, pe DN 2, pe raza localitatii Draguseni. Doua persoane au fost ranite si o masina s-a rasturnat intr-un sant dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. O soferita in varsta de 43 de ani, din municipiul Iasi, in timp ce conducea autoturismul marca Renault, din directia Roman spre Suceava, s-a angajat in depasirea unui autovehicul, desi din sens opus venea autoturismul marca Skoda, intrand in coliziune frontala cu acesta. La volanul Skodei se afla un barbat de 33 de ani, din municipiul Radauti. Imediat dupa impact, autoturismul condus de acesta a fost proiectat intr-un cap de pod dupa care s-a rasturnat. Modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Falticeni si un echipaj SAJ au intervenit la fata locului. Salvatorii au luat masurile specifice de siguranta - au balizat zona, au verificat eventualele scurgeri de carburanti si lubrifianti si au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori. Concomitent, paramedicii SMURD si personalul SAJ au evaluat din punct de vedere medical persoanele care s-au aflat in autoturismele avariate.In eveniment au fost implicate patru persoane, doua dintre acestea fiind transportate la Centrul de Primire Urgente al spitalului municipal Falticeni. La unitatea medicala au ajuns doi barbati de 48 si respectiv 49 de ani, pasageri in autoturismul marca Skoda. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.