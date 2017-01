Accident teribil in Pasul Tihuta. Doua tiruri s-au ciocnit, soferii ramanand incarcerati. Unul dintre ei a fost preluat de un elicopter SMURD VIDEO si GALERIE FOTO

Interventia pentru descarcerarea unuia dintre soferi a durat aproximativ o ora si a fost extrem de complexa, victima suferind fracturi multiple la nivelul picioarelor. Deoarece starea sa era destul de grava, s-a solicitat interventia unui elicopter SMURD. Unul din soferi, originar din Republica Moldova a murit ulterior la Spitalul de Urgenta Targu Mures.

UPDATE: Din cauza leziunilor grave suferite, soferul de 38 de ani a decedat, joi, in jurul orei 19.00, la Spitalul de Urgenta Targu Mures. Accident grav de circulatie joi, in jurul orei 13.00, in Pasul Tihuta, pe raza comunei Poiana Stampei, dupa ce doua tiruri au intrat in coliziune. Soferul unui autotren inmatriculat in judetul Cluj, in varsta de 50 de ani,care circula din directia Vatra Dornei spre Bistrita, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens, unde a intrat intr-un TIR inmatriculat in Republica Moldova si condus de un barbat de 38 de ani. Ambii soferi au ramas incarcerati intre fiarele mastodontilor. La fata locului au ajuns militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei si ai Punctului de Lucru Poiana Stampei cu doua autospeciale cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD. Pompierii militari au fost sprijiniti de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava.In urma impactului dintre cele doua autotrenuri, cei doi soferi au ramas incarcerati intre fiarele cabinelor. Cele doua tiruri erau incarcate, unul cu materiale textile, iar cel de-al doilea cu europaleti din lemn.Salvatorii au luat masurile specifice de siguranta, au balizat zona, au verificat scurgerile de carburanti si lubrifianti, au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori Si au demarat procedurile de extragere a celor doi raniti. Concomitent, acestora li s-a acordat primul ajutor medical de catre echipajele SMURD Si SAJ. Interventia pentru descarcerarea soferului de 38 de ani a durat aproximativ o ora si a fost extrem de complexa, victima suferind fracturi multiple la nivelul picioarelor. Deoarece starea sa era destul de grava, s-a solicitat interventia unui elicopter SMURD. Un echipaj SMURD TIM de la I.S.U. Bistrita a preluat ranitul, urmand sa il transporte la punctul de intalnire cu unitatea de aviatie. Cel de-al doilea sofer, dupa primirea ingrijirilor medicale, a refuzat transportul la o unitate spitaliceasca.In urma accidentului, traficul in zona a fost blocat mai bine de doua ore si s-au format cozi de masini pe kilometri intregi.