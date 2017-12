Accidente provocate de soferi beti la Ipotesti si Saru Dornei

Unul dintre ei avea o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accidente provocate de soferti beti. Sambata, ora 05.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba usoara la stanga, pe strada Stefan cel Mare, din comuna Ipotesti, pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu zapada, un localnic de 18 ani, ce nu poseda permis de conducere, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune laterala cu un stalp de sustinere a cablurilor electrice. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto, care a fost transportat la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Tanarul prezenta halena alcoolica, insa nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, motiv pentru care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. Sambata dupa-amiaza un barbat de 49 ani, din comuna Panaci, in timp ce conducea autoturismul Skoda Octavia, pe DJ 174, pe raza localitatii Saru Dornei, la un moment dat a derapat pe carosabilul acoperit cu zapada, ajungand in santul de pe marginea din dreapta drumului. Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante".