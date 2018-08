Accidentul aviatic de la Fratautii Vechi, filmat de un martor. VEZI IMAGINI CU IMPACTUL

Momentul in care cele doua avioane s-au ciocnit in aer, la Fratautii Noi, a fost filmat de un martor ocular. In imagini se vede clar cum unul din avioane il agata pe celalat in timpul unei acrobatii, cum aeronavele intra apoi in deriva si se prabusesc, spre stupoarea martorilor. Cei doi piloti, de 60 si 53 de ani, unul din Bucuresti si celalalt din Timisoara, se antrenau pentru a participa la Suceava Air Show, eveniment care in final a fost anulat in urma tragicului accident. De la fata locului au fost ridicate probe de catre criminalisti si s-a deschis un sosar de cercetare penala. Aeronavele s-au ciocnit la 200 metri altitudine, pilotii ramanand incarcerati dupa prabusire. Daca barbatul de 60 de ani a murit, colegul sau mai tanar a fost grav ranit, avand leziuni grave la nivel cranio cerebral si fiind transportat la o clinica din Iasi cu un elicopter SMURD. Cei doi piloti implicati in accidentul aviatic au la activ mii de ore de zbor, deci o experinta vasta. Pilotul mort, Cornel Marinescu, a absolvit Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie Aurel Vlaicu si a urmat cursuri la Aeroclubul Romaniei. Colegul sau, care acum se zbate intre viata si moarte, Sorin Mihail Bochis, s-a nascut în Baia Mare, a absolvit Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie Aurel Vlaicu si a fost pilot la Carpatair Timisoara si Fortele Aeriene Romane.