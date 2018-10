Accidentul de la Zaharesti a fost provocat de un tanar beat si fara permis

Dupa producerea accidentului acesta si-a abandonat victimele si a fugit de la fata locului.

Accidentul rutier de sambata dimineata care a avut loc pe raza satului Zaharesti, comuna Stroiesti, a fost provocat de un tanar beat si fara permis. Dupa producerea accidentului acesta a fugit de la fata locului. Politistii au stabilit faptul acesta a condus autoturismul pe un dum comunal neclasificat de pe raza satului Zaharesti, avand directia de deplasare spre DJ 209D, iar intr-o curba usoara la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea carosabila prin santul din partea dreapta a drumului public si a intrat in coliziune frontala cu capatul unui podet.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a trei persoane cu varste cuprinse intre 15 si 27 de ani(pasageri in autoturism), care au fost transportate la U.P.U. Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale, iar conducatorul auto a parasit locul producerii accidentului rutier, fara incuviintarea organelor de politie.

In urma verificarilor desfasurate de lucratorii Sectiei de politie Rurala nr. 9 Scheia, dupa oproximativ o ora si 30 de minute a fost identificat conducatorul autoturismului, in persoana unui tanar de 22 ani, din satul Zaharesti, comuna Stroiesti, care nu este posesor de permis de conducere.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat, acestuia fiindu-i recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului sau stergerea urmelor acestuia", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau al altor substante", si de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".