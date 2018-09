Accidentul in care doua persoane aflate pe motocicleta au murit in urma coliziunii cu un autocar, surprins de o camera de supraveghere VIDEO

Accidentul in care doua persoane aflate pe motocicleta au murit in urma coliziunii cu un autocar a fost surpins de o camera de supraveghere. Tragedia a avut loc luni dimineata, in jurul orei 03.00, in zona METRO din municipiul Suceava. Conform politistilor, accidentul s-a petrecut dupa ce soferul unui autocar, un barbat de 37 ani, cetatean ucrainean, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, la intersectia cu strada Calea Obcinilor, s-a angajat in efectuarea manevrei de viraj la stanga. In acel moment autocarul a intrat in coliziune cu motocicleta marca Kawasaki, care circula din sens invers. In urma impactului, conducatorul motocicletei si pasagerul acesteia au fost proiectati si fixati sub puntile din spate ale autocarului, fiind nevoie de interventia echipajului de descarcerare pentru ridicarea autocarului in vederea extragerii cadavrelor. Soferul autocarului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ulterior, fiindu-i prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Una dintre persoanele decedate a fost identificata ulterior ca fiind Lucescu Alexandru Liviu, de 29 ani, domiciliat in comuna Ipotesti, pentru cea de-a doua urmand a se continua verificarile in vederea stabilirii identitatii si a persoanei care a condus motocicleta. In autocar erau 67 de persoane, din care 20 de copii, toti de nationalitate ucraineana. Nici unul nu a fost ranit. Pasagerii din autocar au fost preluati de reprezentantii Primariei Suceava si I.S.U. Suceava si condusi la un spatiu corespunzator pana la preluarea acestora de catre un alt autocar al operatorului de transport.