Accidentul mortal produs de directorul tehnic al DS Suceava, surprins de camere de supraveghere. Masina acestuia loveste in plin o fata de 12 ani VIDEO

Accidentul mortal produs de directorul tehnic al Directiei Silvice Suceava, Valerian Solovastru, a fost surprins de camerele de supraveghere ale Primariei Ilisesti. In imagini se poate vedea momentul impactului.Reamintim ca masina condusa de Valerian Solovatru, un BMW X5, a lovit in plin o fetita de 12 ani care traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni, in data de 31 august. In urma impactului violent, aceasta a murit la Spitalul Judetean Suceava, dupa cateva ore de la internare, din cauza gravelor leziuni suferite. Fata accidentata mortal era fiica unui fost viceprimar din Ilisesti, Florin Rusu si practica atletism de performanta. In imagini se vede cum aceasta, impreuna cu doua prietene se angajeaza in traversarea strazii, pe trecere de pietoni, insa in fuga. Tot in imagini se poate vedea ca masina sefului de la DS circula cu viteza iar acesta nu a avut timp sa evite impactul. Mai mult, alte masini erau oprite pe banda cealalta de mers pentru a da prioritate pietonilor. Pe numele directorului tehnic al DS Suceava politistii fac cercetari, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Valerian Solovastru a fost retinut pentru 24 de ore in arestul IPJ Suceava dupa care a fost pus sub control judiciar.